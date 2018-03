Bouw nieuwe inkom sportcentrum Puyenbroeck gestart 06 maart 2018

De verbouwingswerken aan het provinciaal sportcentrum in Puyenbroeck zijn gisteren begonnen. De provincie bouwt er een nieuwe inkom voor het zwembad en de sporthal. Met de werken is 3.467.000 euro gemoeid. "Een serieuze kost, maar die moet er wel voor zorgen dat onze bezoeker makkelijker zijn weg vindt binnen het sportcentrum", zegt gedeputeerde Hilde Bruggeman. "De bezoeker wordt vanaf najaar 2019 aan één centrale balie onthaald." Naast een nieuwe inkomhal wordt ook het zwembad grondig gerenoveerd voor nog eens 4.834.000 euro. Daardoor sluit het binnezwembad tot oktober 2019 de deuren. Vanaf 28 april is het buitenbad doorlopend open. In het najaar wordt het overkapt zodat ook in de winter kan gezwommen worden. Je kan de werken volgen via de website www.puyenbroeck.be.





(KVZ)