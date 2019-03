Bossen Puyenbroeck blijven het hele weekend dicht na voorspelling van windstoten tot 90 kilometer per uur Kristof Vereecke

10u28 0 Wachtebeke De bossen van het provinciaal domein van Puyenbroeck blijven het hele weekend dicht. Zondag worden windstoten tot meer dan 90 kilometer per uur voorspeld.

“Voor de veiligheid van de bezoekers sluiten we de bossen. Er is gevaar voor loshangende en vallende takken”, klinkt het in een officieel bericht. Het gebied ten noorden van de Zuidlede, waar onder andere de sportsite, de horeca, de golf, de speeltuin en het MOLA zitten, blijft wel toegankelijk.