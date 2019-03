Bossen Puyenbroeck blijven dicht tot 18 maart, zwembad is morgen opnieuw open Provinciaal domein likt zijn wonden na noodweer Kristof Vereecke

11 maart 2019

16u03 0 Wachtebeke Het provinciaal domein van Puyenbroeck likt zijn wonden na het noodweer van gisteren. Om alle onveilige situaties aan te pakken blijven de bossen van het domein nog tot en met maandag 18 maart gesloten.

“Ondertussen beginnen we meer zicht te krijgen op de schade in de verschillende zones van het domein na de storm van gisteren”, klinkt het in een officieel persbericht. “Om tijd genoeg te hebben om alle onveilige situaties aan te pakken zal het volledige domein vandaag en morgen gesloten blijven. De bosgebieden blijven nog een week gesloten zodat onze ploegen de nodige werkzaamheden uit kunnen voeren.”

Zwembad

Ook de geïmproviseerde zwembadtent, die het buitenzwembad overkapt zolang er aan het binnenzwembad gewerkt wordt, liep gisteren schade op. Gelukkig viel dat al bij al nog mee. Vandaag werd met man en macht aan de zwembadtent gewerkt zodat er morgen opnieuw gezwommen kan worden in het provinciaal domein van Puyenbroeck.