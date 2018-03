Bos + pakt uit met 'Oscarwinnende protestactie' langs Papdijk 20 maart 2018

02u49 0 Wachtebeke "Waar wacht je op, Joke? U beloofde een plan voor het bosbehoud. Sinds u minister bent, is er meer dan 2.000 ha bos vernietigd." De boodschap van Bos+ aan het adres van minister Joke Schauvliege (CD&V) langs de Papdijk liegt er niet om. "100 miljoen euro", luidde het antwoord van de minister een paar uur later.

Afgelopen zondag plaatste Bos+ drie grote aanplakborden langs de Papdijk met daarop een niet te misverstane boodschap voor minister van Bos Joke Schauvliege. "De billboards zijn een knipoog naar de bekroonde film Three billboards outside Ebbing", zet Bert De Somviele, directeur bij Bos+. "We willen aandacht vragen voor een beter bosbehoud in Vlaanderen. De minister beloofde ons een plan, maar sinds ze minister is werd er meer dan 2.000 hectare bos vernietigd. We zochten een plekje niet te ver van Evergem waar Schauvliege woont. Op Overslag hebben we een stukje bos liggen en daarom hebben we de billboards daar geplaatst. Afgelopen weekend kreeg Schauvliege nog de wind van voor omdat een stuk bos in het Limburgse Dilsen-Stokkem moet verdwijnen voor een vakantiepark. Het antwoord van het kabinet Schauvliege, sterk in opvallende verkiezingsbillboards, liet niet lang op zich wachten. Gisteren in de vroege namiddag hing op de drie billboards het antwoord '100 miljoen euro'. "Zoveel investeert Vlaanderen elk jaar in bos en milieu", aldus het kabinet Schauvliege. Een ongenuanceerd antwoord op drie ongenuanceerde vragen. "De buurt mag een antwoord krijgen op de vragen die hen voorgeschoteld worden." (KVZ)