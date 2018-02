Binnenbad Puyenbroeck 18 maanden dicht 28 februari 2018

In het provinciaal domein van Puyenbroeck wordt maandag gestart met de grote renovatie van het sportcentrum. De provincie wil er tegen eind 2019 een nieuwe gemeenschappelijke inkom bouwen en het zwembad krijgt een broodnodige renovatie. Daarnaast komen er extra kleedruimten en nieuwe kantoren voor het provinciepersoneel. Door de werken sluit het binnenbad vanaf maandag meer dan een jaar de deuren, tot de grote heropening in oktober 2019. Vanaf 28 april kunnen zwemmers wel terecht in het 50-meter bad in openlucht. Vanaf oktober wordt het buitenbad overkapt om de zwemmers de winter door te helpen. De provincie voorziet ook extra containers en kleedkamers. De kleine buitenbaden zijn doorlopend open in juli en augustus. Ook in mei, juni en september zal het zwembad open zijn bij goed weer. De sporthal blijft, in tegenstelling tot de fitness, tijdens de werken open. Het personeel van het sportcentrum heeft ondertussen al een nieuwe stek gekregen in een containerdorp dat vlakbij het zwembad werd opgericht. Meer info over de werken via www.puyenbroeck.be (KVZ)