Bierblikjes, flessen met urine en lege pakjes sigaretten ontsieren bermen E34/N49 Razend verkeer, regen en hagel kunnen Overslagse zwerfvuilpioniers niet afschrikken Kristof Vereecke

17 maart 2019

11u10 0 Wachtebeke Ondanks het barre weer tekenden deze ochtend een tiental vrijwilligers present om de snelwegbermen van de E34/N49 tussen Wachtebeke en Zelzate zwerfvuilvrij te maken.

De actie maakte deel uit van de jaarlijkse zwerfvuilactie van het wijkplatform van tweelandendorpje Overslag. Een vaste afspraak ondertussen in maart. Het razende verkeer, de regen en een aantal fikse hagelbuien konden een tiental propere pioniers dan ook niet afstoppen om de grachten langs de E34/N49 zwerfvuilvrij te maken.

Nog gans maart acties

“Het is ongelofelijk wat we jaar na jaar vinden”, zegt Hilaire De Craecker. “Mensen gooien zowat alles naar buiten. Dit jaar wel opvallend erg veel flessen urine. En vooral nog steeds erg veel lege blikjes bier en sigaretten. Dat zijn we ondertussen gewoon.” In gans de regio stonden gisteren zwerfvuilacties gepland en dat is nog gans maart het geval. “In Zelzate-centrum gaan we op 30 maart op stap”, zegt schepen van Milieu Steven De Vuyst. “Verenigingen of individuen die willen deelnemen kunnen nog steeds inschrijven via de gemeentelijke milieudienst.”