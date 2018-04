Beloning voor gouden tip gestolen aanhangwagen 23 april 2018

Onbekenden hebben eind vorige week een aanhangwagen gestolen in Wachtebeke. De wagen stond op de hoek van de Melkerijstraat en de Dahlialaan. De eigenares belooft een beloning aan de persoon die de gouden tip geeft om de wagen terug te vinden. Ze diende ook klacht in bij de politie. Het gaat om een groene aanhangwagen met een groen zeil van het merk Power Trailer, type 1A1. Wie de gouden tip heeft of donderdag verdacht gedrag opmerkte in de buurt van de diefstal, kan dat melden bij de politie van regio Puyenbroeck via het nummer 09/345.76.36 of via www.lokalepolitie.be (OSG)