Begrafenis Willy op zaterdag 06 juni 2018

02u34 0

De uitvaartplechtigheid van Willy Van Elslande vindt zaterdag om 12 uur plaats in Crematorium Westlede in Lochristi, en niet op vrijdag zoals in onze krant van gisteren stond. Waarvoor onze excuses. Van Elslande was meer dan 30 jaren de vaste materiaalman van SK Wachtebeke. (KVZ)