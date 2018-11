Banale diefstal uit leegstaand pand in Wachtebeke leidt politie tot drugsdealers: parket vraagt tot vijftien maanden cel Sam Ooghe

23 november 2018

11u53 0 Wachtebeke De politie van de zone Puyenbroeck heeft begin dit jaar twee drugsdealers ontmaskerd na onderzoek over een op het eerste zicht banale diefstal in Wachtebeke. Het parket vroeg deze ochtend tot vijftien maanden cel voor het duo, al kan dat wel met uitstel.

De inspecteurs troffen op 3 januari vier personen aan in een leegstaand pand, dat daarvoor een winkel was. De personen hadden een kleine hoeveelheid aanstekers gestolen - op zich een banale diefstal zonder zware gevolgen.

In het kader van het onderzoek voerde de politie echter huiszoekingen uit. Daarbij werd in één pand, naast gestolen winkeltassen, 344 gram speed aangetroffen. De bewoonster bleek een drugsdealer. Ook bij een andere dief thuis werd speed aangetroffen. Volgens het parket blijkt uit zijn gsm-verkeer dat hij tevens dealt: “Wat moet je hebben?” of “Ik breng de melk”, valt bijvoorbeeld te lezen.

De vrouw bekent het dealen, en verklaart dat ze het deed uit financiële noodzaak. De man ontkent, maar wordt wellicht toch veroordeeld. Het parket vordert voor beiden vijftien maanden cel, eventueel met uitstel en gekoppeld aan probatievoorwaarden. Dat ze allebei al onder voorwaarden staan wat druggebruik betreft, en ze die voorwaarden stipt naleven, spreekt in hun voordeel. De minimumboete voor drugsmisdrijven bedraagt wel 8.000 euro. De beklaagden moeten hopen dat die straf deels of volledig met uitstel uitgesproken wordt.

Vonnis over drie weken.