Automobilist (43) overleden na zware klap tegen boom Jeffrey Dujardin

09 april 2019

21u54 8 Wachtebeke Op de N449 in Wachtebeke is dinsdagavond rond 20.30 uur een dodelijk verkeersongeval gebeurd aan het kruispunt met Mendonk. Een Opel Astra die vanuit Wachtebeke richting het domein van Puyenbroeck reed kwam tegen een boom terecht. De bestuurder, een 43-jarige man uit Zaffelare, overleed ter plaatse.

De man verloor de controle over het stuur en botste dertig meter verder frontaal tegen een boom. De klap was enorm, de brokstukken lagen over tientallen meters verspreid. De motorblok werd uit de wagen gerukt en kwam in de gracht terecht. De wagen kwam tien meter verder tot stilstand. De chauffeur werd uit de wagen geslingerd en belandde in de gracht. Een chauffeur in de verte hoorde de klap en verwittigde de hulpdiensten, maar voor de man kon alle hulp niet meer baten, hij overleed ter plekke.

De N449 werd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden rond het ongeval te onderzoeken.