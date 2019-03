Auto brandt volledig uit op kerkplein Overslag Buurtbewoners zien bestuurder wegvluchten Kristof Vereecke

14 maart 2019

20u24 0 Wachtebeke Iets na zeven brandde een auto volledig uit op het kerkplein van Overslag . Hoe de brand ontstond is voorlopig nog onduidelijk. De politie is op zoek naar de bestuurder.

Het gaat om een witte BMW 3-reeks. Het waren buurtbewoners die de brandweerdiensten verwittigden. Enkelen zagen op het moment van de brand iemand weglopen. Vermoedelijk de bestuurder. Toen de politie ter plekke aankwam, bleek die met de noorderzon verdwenen. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is voorlopig nog onduidelijk. De brandweer sluit brandstichting echter niet uit. Later meer.