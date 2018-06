Audi cabrio verhakkeld na aanrijding 19 juni 2018

Een Audi cabrio is rijp voor de schroothoop na een zware aanrijding op de E34 in Wachtebeke. De wagen reed rond 14.10 uur achteraan in op een vrachtwagen in de richting van Moerbeke-Waas.





Door de klap begon het motorblok van de Audi even te roken, maar de brandweer was er snel bij om erger te voorkomen. De rechterrijstrook bleef een tijdlang versperd, waardoor er heel wat file ontstond in de richting van Moerbeke-Waas.





De wagen was vooraan veel te zwaar beschadigd en moest getakeld worden. De vrachtwagen was wel nog rijvaardig. Rond 15.25 uur was de rijbaan vrijgemaakt en kon het verkeer weer normaal passeren. Beide bestuurders bleven ongedeerd. (JEW)