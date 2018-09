Arbeider komt om bij woningbrand 03 september 2018

02u26 0

Een arbeider is in de nacht van vrijdag op zaterdag omgekomen bij een hevige brand in een woning in de Akkerstraat in Wachtebeke. Het slachtoffer woonde samen met vijf andere Poolse en Oekraïense bouwvakkers in het huis. Zijn huisgenoten konden op tijd naar buiten.





Rond 2.15 uur werd de brandweer opgeroepen omdat vlammen uit het dak van de statige villa in de Akkerstraat sloegen. Het huis wordt, net zoals de meeste andere langs het bospad, verhuurd aan een bouwbedrijf dat er werknemers van buitenlandse afkomst tijdelijk in huisvest. In de woning waar de brand was ontstaan, woonden volgens buurtbewoners op dat moment zes arbeiders van Poolse en Oekraïense afkomst,





Vijf bewoners konden het huis op tijd verlaten, maar de zesde bleef jammer genoeg in de brand terwijl het vuur de hele woning vernielde. Ondanks verwoede pogingen van de brandweermannen, kwam alle hulp te laat. Het is niet duidelijk waarom de arbeider in het huis bleef, al vermoedt een buur dat hij mogelijk onder invloed was van alcohol.





Het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Volgens zijn eerste conclusies ontstond de brand accidenteel, al is het nog niet duidelijk hoe precies kon gebeuren. Of de woning brandveilig was en beschikte over de rookmelders, maakt deel uit van het onderzoek. (JEW/WSG)