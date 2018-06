Anders wil zonder twee sterkhouders ook grootste partij blijven 18 juni 2018

Met Rudy Van Vlaender en Urbain Meers neemt Anders afscheid van twee dienstdoende schepenen. Toch wil de partij van burgemeester Rudy Van Cronenburg de grootste blijven.





"We willen de positieve weg die Wachtebeke onder Anders ingeslagen is verder zetten", maakt Van Cronenburg zich sterk. "Dat was er één van vernieuwing. Dat merk je ook aan onze lijst. Er staan 10 nieuwe mensen op. Toch zijn het geen onbekenden en stuk voor stuk zeer geëngageerd. Ik denk dan ook dat Rudy en Urbain waardig opgevolgd zullen worden. Onze ambitie is opnieuw 8 zetels binnen te halen en zo de grootste partij van Wachtebeke te blijven." Naast Rudy Van Cronenburg (67) staan ook Christine Bax (55), Guy Bral (47), Heidi Misseghers (40), Patrick Gerard (52), Quirijn Tanghe (19), Karine Cornelis (52), Tamara Verhamme (45), André Chalmet (60), Lies Van De Walle (20), Vera De Loose (65), Dirk Ongenae (55), Sonia Van Lierde (70), Jacqueline Van Pamel (70), Antoon De Baets (66), Anita Van Cronenburg (63), Jacques De Smet (71), en Peter Van Bambost (53) op de lijst. (KVZ)