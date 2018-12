Ambtenaren fuiven 5.332,63 euro bij elkaar voor MS Liga “Wachtebeke heeft opnieuw zijn groot hart en dansbenen laten zien” Kristof Vereecke

05 december 2018

16u23 0 Wachtebeke De ambtenaren van het gemeentebestuur en OCMW in Wachtebeke hebben 5.332,63 euro bijeen gefuifd voor de MS Liga.

Vorige maand organiseerden ze voor de tweede keer de Warmste Afterwork Party in cultuurhuis ’t Safarken. Er was een afterworkcafé, eetstandjes en uiteraard kon je er de beentjes strekken. Na de erg succesvolle eerste editie hoopten de ambtenaren minstens even goed te doen. Iets wat ook lukte. “We zijn bijzonder tevreden met het resultaat. Wachtebeke heeft opnieuw zijn grote hart en dansbenen laten zien”, zegt Kurt Van Loo. Bij de MS Liga zijn ze alvast zeer opgetogen met de inspanningen van de Wachtebeekse ambtenaren. “Het is aanstekelijk om te zien hoe de mensen zich massaal inspannen voor ons goed doel. We zijn alle Wachtebeekse ambtenaren enorm dankbaar.”