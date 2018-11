Ambiancecross doet naam alle eer aan “De ambiancetent kolkte, de tapkranen stonden constant open en de jonge veldritfans toonden hun kunsten” Kristof Vereecke

25 november 2018

11u33 0 Wachtebeke De eerste editie van de Ambiancecross in het provinciaal domein van Puyenbroeck was er eentje om in te kaderen.

In het veld verzorgde Mathieu van der Poel traditioneel het spektakel. Naast het veld was het woord aan de duizenden veldritliefhebbers die kwamen opdagen. Organisator Jurgen Mettepenningen had vooraf alle moeite van de wereld gedaan om de naam van de cross alle eer aan te doen en dat loonde. De ambiancetent kolkte, de tapkranen stonden constant open en de jonge veldritfans toonden hun kunsten in het veld. Arne Cornelis (6) uit Laarne en Kobe Martens (8) uit Wetteren kregen meermaals een open doekje op van het publiek tijdens hun pogingen om in de bandensporen van hun veldrithelden te rijden. Dat Arne een achterneef is van Etienne De Wilde maakte de tongen goed los. “t Zit er al vroeg in”, lachte de menigte. De toekomst van de cross in Vlaanderen lijkt alvast verzekerd en ook de Ambiancecross lijkt een blijver in Puyenbroeck. Willy Sommers en Les Truttes mochten Wachtebeke na een heerlijke crossnamiddag een wilde feestnacht insturen.