Alles wat u moet weten als u dinsdag naar de Warmste Week trekt Provinciaal domein van Puyenbroeck klaar voor bloedhete week vol warme momenten Kristof Vereecke

17 december 2018

09u31 0 Wachtebeke Na maanden, weken en dagen aftellen start morgen de tweede editie van de Warmste Week in het provinciaal domein van Puyenbroeck. Wij trokken al eens voor u naar het evenementeneiland om het terrein te verkennen. Dit is wat u kan verwachten als u presentatoren Eva De Roo, Michèle Cuvelier en Otto-Jan Ham een goedendag wil komen zeggen.

Vlambaan in plaats van schaatspiste

Voor wie vorig jaar al afzakte naar het provinciaal domein van Puyenbroeck zal het evenementeneiland geen geheimen kennen. Het vaste Music for life-decor, inclusief drijvend wooneiland voor de drie presenatoren is gebleven, toch zijn er een aantal nieuwigheden. Zo is de schaatsbaan vervangen door de ‘Vlambaan’, een geïmproviseerde skihelling waar je in een razende vaart naar beneden kan ‘tsjeezen’. Fun gegarandeerd.

De selfieplek

Het selfie- en instragramplekje van de Warmste Week wordt ongetwijfeld de brug over de vijver. Vanop de ‘Walk On Water’ heb je een prachtig uitzicht op het verblijf van de presentatoren en de befaamde ‘Iedereen zorgt voor iedereen letters’. Haal die smartphone maar al boven.

Muziek, muziek en nog eens muziek

Naast de artiesten die ’s avonds in de betalende concerttent ‘The Flame’ spelen, komen ook nog heel wat andere artiesten optreden. De optredens zijn telkens gepland om 19 en 20 uur. Morgen is het de beurt aan Warhola om te openen, daarna staat SYML op het podium naast de radiotent. Woensdag komen Jasper Stevelinck en de jongens van Black Box Revelation. Donderdag staan TheColorGrey en Goose op het podium. Zaterdag is het aan Portland en Blackwave. Sons en de afscheidnemende The Van Jets mogen het artiestenpodium tijdens de Warmste Week afsluiten.

Party for life

Dit jaar pakt Stubru op Puyenbroeck ook uit met het concept ‘Party for life’. Zo omschrijven ze het zelf: “Zin in een stevig feestje om je warm te houden of om je voor te bereiden op oudejaarsavond? Kom dan feesten op Party For Life, op 21 en 22 december! Elk excuus is goed, want het is voor het goede doel.”

Op 21 december spelen Netsky, Lost Frequencies en The Subs het dak van The Flame eraf, ten voordele van De Tuut Van Tegenwoordig.

Op 22 december mag je je dan weer verwachten aan de stevige grooves en beats van Discobaar A Moeder, DJ Yolotanker en Bonzai All Stars. Zij draaien ten voordele van vzw Feestvarken. Alle tickets zijn uitverkocht, maar ook op het terrein kan je ongetwijfeld stevig mee feesten.

Hoe geraak je er?

Dieter Coppens en Kevin van het Eén-programma ‘Down the Road’ liften naar Puyenbroeck, maar als je in de buurt woont, kom je best met de fiets. Er is een gratis parking en bewaakte fietsenstalling. Bovendien worden de eerste 1000 fietsers beloond met een exclusief Music For Life-gadget. Het provinciaal domein Puyenbroeck is ook vlot bereikbaar met de bus. Vanuit Gent of Lochristi neem je lijn 76 richting Wachtebeke. Kom je van iets verder, neem dan de trein naar Gent en stap over op lijn 76. De Lijn zorgt ervoor dat je aan de ingang van Music For Life wordt afgezet. Met de auto belooft het op piekmomenten opnieuw aanschuiven te worden richting Puyenbroeck. Carpoolen is de boodschap.

Nieuwe toegangsweg

Vorig jaar was het ploeteren geblazen om op het evenementeneiland te geraken. Daarom liet het provinciebestuur overal nieuwe verharde paden aanleggen richting evenementeiland. Warme schoenen zijn aangewezen, laarzen lijken overbodig.

Warm-e-beke

Ook gastgemeente Wachtebeke hoopt zich opnieuw van zijn warmste kant te laten zien. “Iedereen is welkom in ons mooie Warm-e-beke. We gaan iedereen die onze gemeente bezoekt met open armen ontvangen”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). Wachtebeke haalde vorig jaar maar liefst 86.425,31 euro op aan goede doelen. De gemeente claimde daarmee terecht de titel van Warmste Dorp van Vlaanderen. Ook dit jaar wil Van Cronenburg dingen naar de titel van Warmste Dorp. Van dinsdag 18 tot en met zondag 23 december is het opnieuw zover. “We moeten minstens evengoed proberen doen. Al besef ik dat het niet makkelijk zal zijn”, weet Van Cronenburg.