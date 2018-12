Alles wat moet u weten over de tweede editie van de Warmste Week in Puyenbroeck Het aftellen is begonnen. Kristof Vereecke

16u35 0 Wachtebeke Van dinsdag 18 december tot kerstavond is het evenementeneiland van het provinciaal domein van Puyenbroeck in Wachtebeke voor de tweede keer het decor voor De Warmste Week van Music For Life. Wat moet u weten?

Eva, Michèle en Otto-Jan presenteren week lang in de kou

Deze ochtend stelde Studio Brussel Eva De Roo, Michèle Cuvelier en Otto-Jan Ham voor als de presentatoren van de Warmste Week. De drie leven een week lang in de kou en draaien Music For Life plaatjes voor alle goede doelen van De Warmste Week.

Indrukwekkende line-up in The Flame

The Flame, zeg maar de concerttent van Musif for Life, blijft een vaste waarde tijdens de Warmste Week. Ook dit jaar is de line-up indrukwekkend.

Op 18 december spelen de Britse indierockers van ‘The Kooks’ ten voordele van Bas, stoere strijder in The Flame. Op 19 december is het aan Bazart ten voordele van Antikankerfonds.

Hooverphonic speelt op 20 december ten voordele van Wereldhuis Bonangana. Op 21 december komen Years&Years naar Puyenbroeck ten voordele van Ups & Downs.

Christine And The Queens steunen op 22 december Humain. Jungle mag The Flame op 23 december afsluiten ten voordele van Gimme Shelter.

Kaarten zijn te verkrijgen vanaf 10 december om 10 uur op stubru.be.

Nog meer feest tijdens Party for Life

Dit jaar pakt Stubru op Puyenbroeck ook uit met het concept ‘Party for life’. Zo omschrijven ze het zelf: “Zin in een stevig feestje om je warm te houden of om je voor te bereiden op oudejaarsavond? Kom dan feesten op Party For Life, op 21 en 22 december! Elk excuus is goed, want het is voor het goede doel.”

Op 21 december spelen Netsky, Lost Frequencies en The Subs het dak van The Flame eraf, ten voordele van De Tuut Van Tegenwoordig.

Op 22 december mag je je dan weer verwachten aan de stevige grooves en beats van Discobaar A Moeder, DJ Yolotanker en Bonzai All Stars. Zij draaien ten voordele van vzw Feestvarken.

Ook tickets voor Party For Life zijn te koop vanaf maandag 10 december om 10 uur. Een ticket voor The Flame geeft géén toegang tot Party For Life. Voor Party For Life zijn er aparte tickets in verkoop.

Puyenbroeck is er klaar voor

Ondertussen zijn ook de voorbereidingen in het provinciaal domein van Puyenbroeck al volop bezig. Het idyllische evenementeneiland zal klaar zijn. De nieuwe wandelpaden die het vele volk naar het evenementeneiland moeten leiden, werden tijdens de Ambiancecross al uitvoerig getest. Het aftellen naar de Warmste Week kan beginnen.