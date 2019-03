Aanwijzingen van brandstichting bij autobrand op Kerkplein Wouter Spillebeen

15 maart 2019

16u08 0 Wachtebeke De wagen die donderdagavond uitbrandde op het Kerkplein van Overslag (Wachtebeke), werd waarschijnlijk in brand gestoken. Dat blijkt uit de eerste bevindingen van de branddeskundige die aangesteld werd door het parket Oost-Vlaanderen.

Buurtbewoners verwittigden de brandweer rond 19 uur toen ze opmerkten dat de witte BMW 3 in brand stond op het Kerkplein. Enkele bewoners getuigen dat ze op het moment van de brand iemand zagen weglopen. Toen de politie ter plaatse kwam, konden ze die persoon niet aantreffen. De eigenaar van de wagen zou afkomstig zijn uit Zottegem.

De politie van zone Puyenbroeck lichtte het parket Oost-Vlaanderen in. Dat stelde op zijn beurt een branddeskundige aan om te achterhalen hoe de brand precies was ontstaan. “Uit de eerste vaststellingen van de branddeskundige blijkt dat er aanwijzingen zijn dat het gaat om brandstichting”, klinkt het bij het parket. “Voorlopig werd nog niemand aangehouden.”

Sommige bewoners van Overslag merkten al langer verdachte activiteiten op in de buurt van het pleintje. Daarom vermoeden ze dat de brand gelinkt moet worden aan het drugsmilieu. “Daar kunnen we op dit moment nog geen duidelijkheid over scheppen”, reageert het parket.

