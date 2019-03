Aanleg zuurstofleiding veroorzaakt hinder in Mendonksedreef Verkeer moet week omrijden Kristof Vereecke

15 maart 2019

11u56 0 Wachtebeke De aanleg van een zuurstofleiding voor Air Liquide tussen Zelzate en Temse veroorzaakt hinder in de Mendonksedreef.

Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 maart is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Mendonksedreef. Er geldt plaatselijk een omleiding. Tegen de zomer van 2019 wil chemiebedrijf Air Liquide een nieuwe ondergrondse zuurstofleiding, tussen zijn site in Temse en de terreinen van ArcelorMittal in Gent, in gebruik nemen. De pijpleiding loopt dwars door de Wachtebekeese Moervaartvallei, Sint-Kruis-Winkel en langs de R4-Oost in Zelzate.