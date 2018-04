6% meer afval 'dankzij' Wachtebekenaren 04 april 2018

Met 1,1 miljoen ton heeft het Zelzaatse recyclagepark vorig jaar 7 6% meer afval te verwerken gekregen dan de jaren voordien. Dat heeft volgens IDM te maken met het feit dat de Wachtebekenaar sinds 2017 ook naar de kanaalgemeente moet met zijn afval. "Er werden 45.000 Wachtebeekse bezoeken geregistreerd", zegt Wachtebeeks milieuschepen Piet Penneman (Open Vld). Opmerkelijk: 27,4% van alle Wachtebekenaren lijkt de weg naar Zelzate nog niet gevonden te hebben. "Te vergelijken met het cijfer in andere gemeenten. Het gaat hier over mensen die in een appartement wonen en hun afval via de wekelijkse afvalophaling kwijt geraken." (KVZ)