115.000 euro voor sportverblijf Puyenbroeck 17 augustus 2018

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) investeert 115.074 euro in het sportverblijf van het provinciaal domein van Puyenbroeck.





Met dat geld wordt vooral geïnvesteerd in brandveiligheid. Daarnaast wordt het aangetaste buitenschrijnwerk en de tussenvloeren aangepakt. Ook de keuken van het sportverblijf krijgt een make-over. Zo komt er een kleine afwasruimte en extra berging. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert in totaal 1.545.000 euro in 61 Vlaamse jeugdverblijven. Dankzij gerichte steun kunnen uitbaters hun verblijf moderner, gezinsvriendelijker en/of brandveiliger maken voor een breder publiek. "Wanneer jongeren met vakantie gaan, moeten ze dit ook in alle comfort en veiligheid kunnen doen", zegt Weyts. "Ik wil toerisme binnen het bereik van élke Vlaming brengen." (KVZ)