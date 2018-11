“Puyenbroeck heeft BMX-parcours van topniveau” Oost-Vlaamse BMX-clubs willen van provinciaal domein vaste stek maken Kristof Vereecke

29 november 2018

12u13 0 Wachtebeke Verschillende Oost-Vlaamse BMX-clubs reden gisteren het nieuwe BMX-parcours in provinciaal sportcentrum Puyenbroeck officieel in. Op 28 april staat er met een manche uit de Flanders BMX-series een eerste wedstrijd gepland.

Puyenbroeck heeft sinds gisteren een eigen BMX-parcours. Verschillende Oost-Vlaamse clubs zullen er op regelmatige basis trainen. Ook Cycling Vlaanderen zal gebruik maken van het parcours en start een wekelijkse bovenlokale werking voor de betere BMX-rijders uit de provincie. Op 28 april 2019 wordt zelfs al een eerste wedstrijd georganiseerd, een manche uit de Flanders BMX-series.

Met het nieuwe BMX-parcours biedt de Provincie Oost-Vlaanderen de vele Oost-Vlaamse BMX-clubs de mogelijkheid om verder te groeien. “De BMX sport wordt steeds populairder, maar omdat er in Oost-Vlaanderen slechts één competitiewaardige piste was, zijn de Oost-Vlaamse clubs jammer genoeg beperkt in de verdere kwalitatieve uitbouw van hun werking. Daar bieden wij met dit nieuwe BMX-parcours een oplossing voor”, zegt gedeputeerde voor sport Hilde Bruggeman.

Bij opstart wordt de piste enkel verhuurd aan clubs voor trainingen en wedstrijden, maar op termijn moet ook de individuele fietser er terecht kunnen voor trainingen of initiaties. Ondertussen werden ook de grondwerken aan het technisch parcours cyclocross afgerond. Dit parcours ligt slechts op 500 meter van het BMX-parcours en is vrij toegankelijk voor iedere sportieveling met een mountainbike of crossfiets.

Met de aanleg van de piste was 396 331,51 euro gemoeid. 84.000 euro werd betaald door de Vlaanderen.

