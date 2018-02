"Nooit concurrentie gehad van Bol.com" Mimi (82) sluit legendarische ijzer- en geschenkenwinkel KRISTOF VEREECKE

06 februari 2018

02u36 0 Wachtebeke Mimi Staelens (82) zet deze week - na een carrière van zeventig jaar als winkeljuffrouw - de laatste rechte lijn in naar haar pensioen. Dit jaar hoopt ze de deur van haar ijzer- en geschenkenwinkel in Wachtebeke achter zich dicht te trekken. "Maar eerst nog even genieten van de uitverkoop en het contact met de klanten."

Mimi Staelens (82) en haar ijzer- en geschenkenwinkel Staelens-Vervaet zijn een begrip in de wijde omgeving van Wachtebeke. Mimi's grootvader Louis stampte de winkel 106 jaar geleden uit de grond, Mimi werd er geboren en volgde er later haar ouders op. Sinds dag één is de winkel een succesverhaal. "Als je iets niet kunt vinden in de 'gewone' winkels trek je naar Staelens-Vervaet", verklaart Mimi het geheim achter het succesverhaal.





Museumpje

En dat is gerust letterlijk te nemen. Of je nu een servies zoekt uit de jaren zestig, een kachel uit de jaren zeventig of een Chinese vaas van midden jaren tachtig... Mimi heeft het allemaal in huis. Zelfs de makers van de nostalgische televisiereeks Lily en Marleen waren er klant aan huis en ook heel wat filmmakers komen er geregeld over de vloer op zoek naar dat ene onvindbare rekwisiet.





"Van internetwinkels als Bol.com heb ik nooit last gehad", lacht de 82-jarige verkoopster. "Simpelweg omdat sommige dingen die ik verkoop niet meer in de handel te verkrijgen zijn. Ik ben zelf erg gesteld op al die spulletjes. Mijn living is een klein museumpje en mijn winkel eigenlijk ook. Wat niet verkocht raakt, blijft staan. Ik heb zelfs nog zaken in de winkel liggen die mijn grootvader te koop aanbood."





Uitverkoop

Elk nageltje, elk boutje of elk kopje weet Mimi liggen. "Deze winkel kent geen geheimen voor mij. Het is mijn leven, mijn passie. Zoiets ken je van binnen en van buiten."





Toch komt er einde aan het liefdesverhaal tussen Mimi en haar winkel. Op 15 februari, de dag na Valentijn, start ze met een grote uitverkoop. Alles moet weg aan de helft van de prijs. "Momenteel is de winkel enkele dagen dicht om alles te prijzen. Daarna zetten we de laatste rechte lijn in. Wanneer de laatste dag is, weten we nog niet. Dat zal afhangen van de uitverkoop. Al besef ik ook dat we nooit helemaal uitverkocht zullen raken. Niemand heeft zoveel spullen als wij."





Geschiedenis

"Ik heb altijd gezegd dat ik zou doorgaan tot ik erbij neerviel, maar ik word 82 jaar en de kinderen maken zich een beetje zorgen. Daarom heb ik besloten ermee te stoppen. Het zal me pijn doen en ik zal de klanten missen. Er is geen mooier gevoel dan mensen te helpen bij hun zoektocht naar het onvindbare. Daar heb ik het altijd voor gedaan. Bovendien was dit nooit een gewone winkel. Mensen kwamen hier op de koffie, al eens naar de koers kijken,... Dat is misschien wel de reden waarom ik het zolang volgehouden heb. Vroeger zeiden ze altijd dat ik geschiedenis moest studeren, maar ik heb voor de winkel gekozen. Ik heb er geen spijt van. Deze winkel is geschiedenis op zich."





De uitverkoop bij Staelens-Vervaet start op 15 februari, zolang de voorraad strekt.