"Nog meer inzetten op natuurbeleving" BLOEMENPARK PUYENBROECK WIJKT VOOR LANDSCHAPSPARK KRISTOF VEREECKE

03 mei 2018

02u47 0 Wachtebeke Het bekende bloemenpark van Puyenbroeck wijkt voor een nieuw landschapspark dat tegen 2020 opent. Het gloednieuw speelbos en de winsterstal zijn een eerste aanzet voor de nieuwe richting die Puyenbroeck wil inslaan. "We zetten nog meer in op natuurbeleving", zegt gedeputeerde Peter Hertog.

Tientallen jeugdverenigingen uit de buurt van Puyenbroeck mochten afgelopen zondag het 10 hectare grote speelbos komen inspelen en dat werd gesmaakt. "Niets leuker dan in het bos spelen", aldus Sander Meesten van Chiro Sinaai. Dat beseffen ze ook bij het provinciebestuur. "Met dit nieuwe speelbos willen we nog meer inzetten op natuurbeleving", zegt gedeputeerde Peter Hertog. "Het is een weg die we al een tijdje geleden ingeslagen zijn, maar waarvan we nu eindelijk het resultaat zien. Zo moesten we ruim 10 jaar wachten tot dat de vroegere maïsakker die we in 2006 aankochten volledig volgroeid was tot speelbos."





Maar er staat nog veel meer op stapel in Puyenbroeck. Zo gaat binnenkort het volledige bloemenpark op de schop. "Bedoeling is om het bloemenpark en onze levend erfgoed expo tegen 2020 om te vormen tot één landschapspark, inclusief metershoge wal die over het domein uitkijkt", zegt Hertog. Ter voorbereiding van die werken openden ze zondag al een gloednieuwe winterstal. Goed voor een investering van 677.575 euro. "De winterstal moet de uitvalsbasis worden van het toekomstige landschapspark", weet Hertog. "We gaan er machines en dierenvoeders opslaan, maar in de winter ook onze dieren huisvesten. Daarnaast krijgt de stal ook een educatieve rol als basis om groepen te ontvangen. Op de grens van het oude bloemenpark en onze levend erfgoedpark is ze ideaal gelegen."





BMX-parcours

Aan de andere kant van het domein wordt de sportsite ondertussen volledig onder handen genomen. Daar bouwen ze er nu volop aan een nieuwe gemeenschappelijke ingang en krijgt ook het zwembad een broodnodige renovatie. Daar stopt het verhaal niet. Zo werd gisteren ook de eerste spadesteek gegeven voor de aanleg van een nieuwe BMX-site.Voor de uitbating van het terrein werkt de provincie Oost-Vlaanderen samen met de Vlaamse wielerschool. "Het BMX-parcours zal gebruikt kunnen worden om internationale wedstrijden te organiseren", zegt gedeputeerde voor Sport Hilde Bruggeman. "Nu is in ons land enkel het circuit van Zolder erkend. Met ons parcours krijgt ook deze regio zijn eigen BMX-speeltuin." Goed nieuws voor de fietsende en motorcrossende jeugd. Het is geen geheim dat er een te kort is aan oefenparcours.