“Klaar om ons van onze warmste kant te laten zien” Wachtebeke klaar voor onvergetelijke week Kristof Vereecke

18 december 2018

12u53 0 Wachtebeke Ook burgemeester Rudy Van Cronenburg was als gastheer van de Warmste Week vroeg uit bed om de presentatoren Eva, Michèle en Otto-Jan te verwelkomen.

“Om half 7 hing Radio 2 al aan de lijn”, glimlacht Rudy Van Cronenburg. “Ik was dan ook op tijd uit mijn bed om op tijd te zijn voor de start van de Warmste Week.” Van Cronenburg kijkt vol verwachting uit naar een fantastische week vol warme verhalen en emoties. “Vorig jaar wisten we niet wat we moesten verwachten. Vandaag weten we dat niks te vergelijken is met de Warmste Week. Het worden warme, mooie, maar ook vermoeiende tijden. We zijn klaar om ons van onze warmste kant te laten zien.”