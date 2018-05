"Binnenkort met stofmasker op ons terras" BOVENHOEK KLAAGT GEMEENTE EN AANNEMER AAN NA HERAANLEG KRISTOF VEREECKE

25 mei 2018

02u54 0 Wachtebeke De bewoners uit de aardeweg Bovenhoek gaan gebukt onder het cementstof, volgens hen het gevolg van de heraanleg van hun straat. Ze stellen dat de aannemer een verkeerd procedé gebruikt heeft, de gemeente wijst naar de droogte.

Een half jaar geleden liet de gemeente Wachtebeke de Bovenhoek heraanleggen. Bedoeling was om de vele putten in de aardeweg te dichten en zo het comfort van de buurt te vergroten. Dat draaide anders uit. Volgens de buurtbewoners gebruikte de aannemer een verkeerd procedé. Daardoor zit de hele buurt al weken onder het cementstof. "Vroeger woonden we langs een aardeweg, nu langs een cementstofwolk", klaagt Sven Seyssens. "Dat blijft overal aan plakken. Niet alleen aan onze gevel, ook aan ons longen. Bovendien loop ik hier al weken met geïrriteerde ogen en heb ik overal jeuk. Ik heb een doktersattest dat bewijst dat het door dat cementstof komt. Daarom hebben we onze verzekeraar ingeschakeld om de gemeente en de aannemer aan te klagen. Hier moet iets veranderen. Zo niet verkoop ik mijn huis en ben ik hier weg na achttien jaar."





Glas

Ook buurman Dirk Van De Genachte klaagt. "De aannemer heeft onze straat vol bouwafval gestort. Het lag hier vol grote stukken stenen, glas, zelfs werkhandschoenen,.... Dan moet je weten dat dit een geliefkoosde plek is voor wandelaars en fietsers. Wat gaat er gebeuren als er een hond in zo'n stukje trapt? Of als hier twintig mountainbikers plat rijden? En dan heb ik het nog niet over dat vervelende cementstof gehad. Bij wind wanen we ons in een cementstorm. Binnenkort moeten we met een zandmasker op ons terras zitten. In Wachtebeke zit veel fijn stof in de lucht, wel in de Bovenhoek zit het vol 'grof' stof."





Gecontroleerd

Gisteren gingen de bewoners hun probleem aankaarten tijdens de gemeenteraad. Daar kregen ze te horen dat het probleem het gevolg is van de lange droogte van de afgelopen weken. "Nu het een paar keer goed geregend heeft, zou het stofprobleem vanzelf moeten verdwijnen , zegt schepen van Openbare Werken Jacques De Smet (Anders). "Het glas dat gevonden werd komt gewoon uit de ondergrond. We gaan het project sowieso monitoren. De weg is nog niet volledig opgeleverd. Als er nog problemen opduiken, zullen we niet aarzelen de aannemer aan te spreken. Dat het verkeerde materiaal gebruikt werd klopt niet. Alle aangevoerde materiaal werd vooraf gecontroleerd en gecertificeerd." Of de bewoners daar ook mee kunnen leven, is maar de vraag. "Dit antwoord hadden we ook op voorhand kunnen verzinnen. Dit is geen oplossing voor ons probleem."