'Beestig' zondagje in Puyenbroeck 27 augustus 2018

02u25 0

Dierenliefhebbers moesten afgelopen zondag in het provinciaal domein van Puyenbroeck zijn.





Zo organiseerden ze er tegelijkertijd een hondenfestival en een Levend Erfgoed Expo en dat lokte veel volk. Ook Liesbeth en Cindy uit Rijkevorsel tekende present met hun hond Pixie. "Zo'n hondenfestival is een heel fijn en spontaan evenement. Zeg nu zelf, waar kan je anders met zoveel viervoeters samen een terrasje doen?" Ook op het evenementeneiland was het een echte beestenboel. Jong en oud kon er kennismaken met tientallen inheemse boerderijrassen tijdens de Levend Erfgoed Expo. Iets wat vooral bij het jonge volkje in de smaak viel. (KVZ)