362 golden retrievers gezocht voor wereldrecord Wachtebeke krijgt opnieuw wereldrecordpoging Kristof Vereecke

17 januari 2019

16u49 0 Wachtebeke Op 23 juni 2019 wordt in Wachtebeke voor het tweede jaar op rij een ‘golden retriever-wereldrecordpoging’ georganiseerd.

Bedoeling die dag is om zoveel mogelijk golden retrievers op één plek te krijgen. Vorig jaar braken ze het wereldrecord in Wachtebeke door 303 honden samen te brengen. Maar dat was buiten de Schotten gerekend die het wereldrecord in 2018 op 361 zetten. Daarom willen ze op 23 juni in Wachtebeke nog beter doen. Wie één of meerdere golden retrievers heeft, en deel wil nemen, kan zich registeren via de website www.goldenretrieverwereldrecord.com.