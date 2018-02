Zware rookontwikkeling bij schouwbrand 09 februari 2018

02u35 88

Een bewoner van de Groenselstraat in Waasmunster heeft gisteren rond half twaalf bijstand van de brandweer gevraagd omwille van een hevige rookontwikkeling rond de schoorsteen. De brandweerpost Lokeren van Hulpverleningszone Oost kwam als snelste korps ter plaatse. Brandweerpost Waasmunster en Sint-Niklaas volgden niet veel later en namen de bluswerkzaamheden over. De hulpdiensten konden erger vermijden. De schade bleef beperkt tot geurhinder in de woning. Er vielen geen gewonden. (PKM)