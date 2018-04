Zoon Daelman op lijst Open Vld 14 april 2018

Open Vld Waasmunster heeft zijn lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Eerder raakte al bekend dat Rik Daelman, burgemeester van Waasmunster tussen 2001 en 2012, de lijst zal trekken. Opvallend is dat zijn zoon Cedric Daelman (29) debuteert op de lijst. Hij zal samen met Yves Heylen de rol van lijstduwer vervullen. De jonge Daelman is één van de veertien nieuwe gezichten tegenover de vorige verkiezingen. "Ik wil mij in de eerste plaats engageren voor de jeugd in Waasmunster en wil werk maken van een bruisend sociaal leven in de gemeente", aldus de jonge Daelman die ook al jaren actief is in de jeugdraad. De top-5 wordt bezet met vertrouwde gezichten met op plaats twee voorzitter Dominique Roelandt en Bart Waterschoot, die de Open Vld-fractie leidt in de gemeenteraad. (YDS)