Zoekactie naar verdacht duo 09 juni 2018

De politie van de zone Hamme-Waasmunster heeft een zoekactie gehouden naar een verdacht duo dat werd opgemerkt in de Sinaaistraat in Waasmunster. Er was melding van twee mannen van Noord-Afrikaanse origine die 's avonds te voet in de straat liepen en gebruik maakten van een zaklamp. Er werd onmiddellijk een zoekactie gedaan maar zonder resultaat. Door een ploeg van een naburige zone werd aan het op- en afrittencomplex van de E17 nog een voertuig met Franse nummerplaat gecontroleerd, maar ook hier was niets verdachts. De politie liet een alarmering uitgaan naar het buurtinformatienetwerk, maar er kwamen geen meldingen binnen. (PKM)