Zes gewonden bij twee ongevallen op E17 03 februari 2018

03u06 0 Waasmunster Op de E17 richting Gent deed zich gisteren in de late middag een kettingbotsing voor tussen vijf voertuigen.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de truckparking in Waasmunster. Er kwamen drie ziekenwagens ter plaatse en in totaal werden er vier slachtoffers afgevoerd. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken van de baan te halen. Korte tijd later deed zich in dezelfde rijrichting nog een tweede ongeval voor, maar dan ter hoogte van Sint-Niklaas. Een auto ging daarbij over de kop. Daarbij vielen nog eens twee gewonden. (PKM)