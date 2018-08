Wzc Heuverveld gaat op in vzw Samen Ouder 07 augustus 2018

02u33 0 Waasmunster De werking van woonzorgcentrum Heuverveld in Waasmunster wordt overgedragen aan de nieuwe vzw Heuverveld.

Die laatste maakt deel uit van de woonzorggroepering vzw Samen Ouder uit Sint-Niklaas. De gemeente en het OCMW van Waasmunster zetten een publiek private samenwerking op voor de verdere exploitatie van het woonzorgcentrum. "Evoluties in de zorgsector voor senioren maken het voor kleine woonzorgcentra niet altijd gemakkelijk om die zorg te bieden zonder aanzienlijke stijgingen van ligdagprijzen.





Om een antwoord te kunnen bieden aan de vergrijzing in Waasmunster is een verdere ontwikkeling van woonzorgcentrum Heuverveld noodzakelijk. Daarom kozen we om ons woonzorgcentrum te laten opgaan in een grotere organisatie", zegt Waasmunsters burgemeester, Michel Du Tré (CD&V).





De partners van de nieuwe exploitatie-vzw staan erop dat het transitieproces geen gevolgen heeft voor bewoners en personeel. Binnen de dagelijkse werking van het woonzorgcentrum worden er niet onmiddellijk grote aanpassingen verwacht. (KDBB)