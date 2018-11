Workshops in het Repair Café Yannick De Spiegeleir

30 november 2018

Op zaterdag 8 december heeft in Waasmunster het volgende Repair Café plaats in de gemeentelijke werkplaatsen in de Neerstraat. Tussen 9 en 12 uur gaan specialisten aan de slag om samen met jou je kapotte spullen te herstellen. Of het nu elektrische toestellen, pc’s, juweeltjes, botte scharen, messen, textiel of allerlei andere spullen zijn. In het kader van ‘Buurten met Repair Café’ zetten de organisatoren enkele workshops op poten: stekkers leren aanzetten, knopen aannaaien of zomen leggen of hoe je best jouw koffiemachine onderhoudt.