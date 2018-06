Wordt Heeskouter naam voor nieuwe verkaveling? 27 juni 2018

02u48 0

Het gemeentebestuur stelt voor om de nieuwe verkaveling in de Korte Heesdonkstraat de naam 'Heeskouter' te geven. In de nieuwe straat zullen verschillende huizen gebouwd worden, maar er zijn niet genoeg vrije huisnummers om te nummeren in de Korte Heesdonkstraat. Daarom werd de naam Heeskouter voorgesteld. Komende maand loopt er nog een openbaar onderzoek. Iedereen kan dan opmerkingen of bezwaren indienen. Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website. (KDBB)