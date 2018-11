Woning doorzocht in Durmedal Kristof Pieters

28 november 2018

In een woning in Durmedal werd een inbraak vastgesteld. De daders probeerden eerste een keukenraam te openen maar dat lukte niet. Daarna werd wel met succes de achterdeur geforceerd. Heel de woning werd vervolgens doorzocht en in wanorde achtergelaten. De daders hebben de woning verlaten langs de achterzijde door het openen van een raam. Ze gingen aan de haal met cash geld. In de omgeving werd een klein blauw voertuig opgemerkt met Nederlands nummerplaat. In het voertuig zaten een man en een vrouw.