Winnaars gezinsfietszoektocht nemen prijs in ontvangst Yannick De Spiegeleir

03 december 2018

VVV Waasmunster heeft dit weekend de prijzen uitgereikt van de gezinsfietszoektocht. Bij de kinderen vielen Demi Smits (10) uit Waasmunster en Elke Bayens (10) uit Hamme in de prijzen. Bij de volwassenen trokken Janice Mallison, Tony Boschman en Cato Wyers uit Waasmunster aan het langste eind. Janice won een fiets. Tony en Cato een ballonvaart. Buiten Waasmunster vielen Luc Moens uit Sinaai, Myrite Vlaminck uit Moerzeke en Patrick Van Blende uit Hamme in de prijzen. Luc wint een fiets en Myrity en Patrick een ballonvaart. “Er was een talrijke opkomst tijdens de prijsuitreiking”, aldus voorzitter Guido Van Garsse. Het traject viel dit jaar voor een groot gelijk met de Mirafietsroute. Volgend jaar vindt de dertigste editie plaats met een parcours tussen Lokeren en Waasmunster.

Binnenkort organiseert VVV Toerisme ook een nieuwe editie van haar winterwandeling op de laatste zondag van januari. Meer info op www.vvvwaasmunster.be.