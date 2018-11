Wim en Ilse serveren voortaan in eigen huiskamer Kleinschalige gastronomisch restaurant W-iLT opent de deuren Kristof Pieters

12 november 2018

15u21 2 Waasmunster Chef Wim De Beule (47) en echtgenote Ilse Verschelden (47) openen dinsdag de deuren van hun nieuwe zaak W-iLT. Dat staat voor ‘Wim-Ilse-Thuis’ en dat mag men letterlijk nemen. Nadat ze na twintig jaar hard werken de deuren sloten van hun gastronomisch restaurant De Nieuwe Schandpaal in Beveren slaan ze een volledig nieuwe weg in met een restaurant in hun eigen huiskamer.

Wim De Beule en Ilse Verschelden trokken in juli dit jaar de deuren definitief achter zich dicht van het bekende gastronomisch restaurant De Nieuwe Schandpaal in Beveren. Twintig jaar eerder hadden ze de zaak overgenomen met als ultieme bekroning een vermelding in de gids van Gault&Millau in 2017. Ze wilden het echter al langer over een andere boeg gooien en het kleinschaliger aanpakken. Dinsdag openen ze hun nieuwe zaak W-iLT en die bevindt zich in hun eigen woning in de Stationsstraat in Waasmunster. “Toen we dit herenhuis kochten, werd ons verteld dat we hier een horecazaak mochten beginnen”, vertelt het koppel. “We liepen dus eigenlijk op dit idee te broeden. Er waren wel heel wat verbouwingswerken voor nodig. De ‘winterliving’, die we eigenlijk toch niet gebruikten, is nu het restaurant. De keuken hebben we bijgebouwd.” Wim koos bewust voor een open keuken. “Die bevindt zich vlak naast de ingang en dus kan ik de mensen zelf verwelkomen. Dat was voor mij de grootste reden voor deze switch. Ik wou dichter bij de klanten staan en ook meer vrijheid hebben in de keuken. We hebben slechts achttien couverts. Dat is net voldoende om bol te werken met ons twee. We willen namelijk niet meer met personeel werken. Het restaurant wordt een verlengstuk van onze eigen huiskamer. Er is uiteraard een vast menu, maar we beperken ons tot een vijftal voorgerechten en vier hoofdgerechten. Daarnaast zijn er nog suggesties en bieden we een gastronomische lunch aan voor 28 euro. Het is echter perfect mogelijk om iets totaal anders klaar te maken als de klanten die op voorhand laten weten. Dat is net de vrijheid die we hebben in een kleine zaak als deze.”

‘Weekrestaurant’

Voor het koppel was het afscheid van De Nieuwe Schandpaal bijzonder hard, maar tegelijk is het ook een verademing. “We hebben twintig jaar alles gegeven. De ambitie en goesting is er nog steeds, maar we willen daarnaast ook tijd nemen voor ons gezin. Door thuis te werken zal dat veel makkelijker zijn. Bovendien zijn we een ‘weekrestaurant’. We serveren van dinsdag tot vrijdag enkel ’s middags. Enkel op maandag doen we een avondservice. In het weekend blijven we gesloten. Daarnaast gaan we ook afternoon tea met zoete en hartige gerechten aanbieden. Ik smijt me liever één keer volledig voor één service dan dat ik zowel ’s middags als ’s avonds achter het fornuis moet staan. Voor de trouwe klanten van vroeger was het idee even wennen, maar ze tonen begrip. Velen vinden het trouwens fijner om ’s middags uitgebreid te gaan eten in plaats van ’s avonds. In de zomer hebben we ook een groot terras. Ik ga dan af en toe mijn ‘green egg’ barbecue eens bovenhalen. Dit hoort immers ook bij de thuissfeer die we willen creëren.”

In Waasmunster zullen Wim en Ilse wel een pak meer concurrentie krijgen, want op korte tijd kwamen er heel wat restaurants bij waaronder ook klassenzaken zoals het door Michelin bekroonde De Verborgen Tuin. “We juichen dit alleen maar toe. Waasmunster kent een gastronomische revival en daar wint iedereen bij”, vindt Wim. Hij blijft zelf ook ambitieus. “Gault&Millau weet dat we verhuisd zijn en wellicht komen ze hier ook wel eens kijken. Nu willen we ons echter eerst concentreren op het opstarten van de zaak.”

Meer info: https: www.wilt.be