Werkmateriaal gestolen 31 mei 2018

02u58 0

Uit een niet afgesloten tuinhuis van een woning in het Van Eyckpark in Waasmunster werd gereedschap gestolen. Het terrein was niet afgesloten, waardoor de inbrekers langs de straatzijde zomaar konden binnenwandelen. De dieven gingen aan de haal met een bosmaaier, boomzaag en haagschaar.





(PKM)