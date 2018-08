Werkmateriaal gestolen uit garage 01 september 2018

Dieven hebben donderdag ingebroken in een garage in de Patotterijstraat in Waasmunster. Het terrein werd eerst betreden via een naastliggend perceel door de omheining door te knippen. Daarna werd er nog een gat geknipt in de omheining van het tweede perceel. Uit de garage werd er werkmateriaal gestolen waaronder een compressor, doppensets, industriële stofzuiger, batterijlader,... De buit werd met een kruiwagen vervoerd naar de achterzijde aan de Eeckhoekstraat waar het daar vermoedelijk werd overgeladen in een wagen. (PKM)