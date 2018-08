Werken Stationsstraat hervat 08 augustus 2018

In de Stationsstraat zijn sinds deze week de ingrijpende rioleringswerken hervat ter hoogte van het kruispunt met de Ommegangsdreef. Hierdoor is het niet langer mogelijk zijn om vanuit de Stationsstraat richting Ommegangsdreef en L Reyclerstraat te rijden. De wegomleiding zal vanaf dan via de Fortestraat gaan.De Lijn zal richting Sint-Niklaas ook via de Fortestraat rijden en richting Waasmunster Centrum via de E17. (YDS)