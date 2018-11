Waterlek zet swingersclub Den Biechtstoel blank: “Nog geen jaar open en alles vernield” Kristof Pieters

12 november 2018

18u55 0 Waasmunster Een waterlek heeft maandagmiddag een enorme ravage toegebracht aan de swingersclub Den Biechstoel aan de Grote Baan in Waasmunster. De uitbaters hadden een alarm binnengekregen en gingen meteen poolshoogte nemen. Toen ze de deur openden, kwam het plafond naar beneden en stond de hele zaak blank. “We waren nog maar sinds januari open. Alles is vernield en moet nu heropgebouwd worden”, zucht zaakvoerster Marina.

Het was de alarmcentrale die Marina rond 16 uur op de hoogte bracht dat er iets mis was in de zaak. “Ze adviseerden ons aan de telefoon om toch maar snel een kijkje te gaan nemen en dat hebben we meteen gedaan. Rond 16 uur zijn we toegekomen. Langs buiten was er niks vreemd te zien, maar toen we de deur openden, leek het alsof er een zondvloed was geweest. Het plafond stond volledig bol en overal sijpelde het water door. Boven de dansvloer was ook al een stuk van het plafond naar beneden gekomen.”

De brandweer van de post Waasmunster kwam meteen ter plaatse, maar kon niet veel meer doen dan meteen de watertoevoer afsluiten. “De oorzaak blijkt bij een leiding van een boiler op de bovenverdieping te liggen. Die is om een onduidelijke reden kapot gesprongen, waarna het water is beginnen stromen.” Omdat er niemand aanwezig was, heeft het een hele tijd geduurd voor het is vastgesteld. Dat gebeurde pas toen de elektriciteit storingen vertoonde en het alarm werd geactiveerd. Het lek ontstond op de bovenverdieping van de club, waar enkele privékamers met jacuzzi zijn ondergebracht.

Nog geen jaar open

De parenclub was nog maar open sinds januari en moet nu dus noodgedwongen al de deuren sluiten. “Dit is natuurlijk een enorme tegenslag”, zuchten de uitbaters. “We hebben al ons spaargeld in de zaak geïnvesteerd. We huren het gebouw, maar het is van buiten en binnen volledig gerenoveerd. We moeten nu opnieuw beginnen, want alles is kapot. Dat gaat van het meubilair tot de elektronica. Het water heeft alles vernield.”

Ondanks de tegenslag denken de uitbaters niet aan stoppen. “Het is natuurlijk een bittere pil. Zeker omdat de zaak net goed begon te draaien. De eerste maanden hebben we vooral tijd moeten nemen om het cliënteel op te bouwen. We gaan echter niet opgeven. Alles is verzekerd en we zitten nu met de huisbaas en de aannemer rond de tafel om te zien wat er moet gebeuren. Het zal echter een hele klus worden om alles te herstellen. We gaan minstens een maand de deuren moeten sluiten, maar hopen natuurlijk zo snel mogelijk te kunnen heropenen.”