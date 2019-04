Wase horeca reageert op ‘tombolavoorstel’ Rekenhof: “Late aprilgrap?” Yannick De Spiegeleir

14u43 0 Waasmunster Maak van het btw-bonnetje een tombolabiljet en bouw het betalen met cash af in de horecasector om het omzeilen van de witte kassa onmogelijk te maken. Het zijn twee opmerkelijke voorstellen die het Rekenhof vorige week in de Mediahuiskranten lanceerde. Wij vroegen de mening van twee Wase horecauitbaters.

“Toen het idee van de tombolabriefjes mij ter ore kwam, dacht ik eerlijk gezegd dat het om een late 1 aprilgrap ging”, zegt Luc Staessens van de Bokmolenhoeve in Lokeren. “Bij ons krijgen alle klanten sowieso een BTW-bonnetje en we hebben al jaren een witte kassa. In plaats van dergelijke maatregelen te nemen, zou de overheid beter de BTW-tarieven en loonlasten verlagen in de sector. Horecaondernemers die het goed menen, moeten beloond worden. Als voorzitter van ‘Horeca Waasland’ hoor ik de signalen van collega’s die het water aan de lippen staat. Het zwart geld vloeide vroeger ook niet terug naar de zaakvoerders, maar werd gebruikt om de talloze én dure overuren van personeelsleden te betalen. Vandaag is het zeer moeilijk om personeel te vinden.”

In het voorstel om cash geld te bannen in de horecasector ziet Staessens geen graten. “Met de kaart betalen is eenvoudiger, veiliger en je loopt het risico niet op diefstal uit de kassa.”

Chef Steven Van Snick van het Waasmunsterse toprestaurant ‘De Verborgen Tuin’ loopt ook niet wild van de ideeën van het Rekenhof. Ook hij heeft al jaren een witte kassa en elke klant krijg btw-bonnetjes. “Ze zouden beter eerst de btw in onze sector verlagen en de maatregel van de ‘witte kassa’ compenseren voor ze alweer een stamp uitdelen aan de horeca. Volgens mij is het een illusie om te denken dat je zwart geld volledig kan bannen.” Ook in het verbieden van baar geld ziet Van Snick geen brood. “Dat voorstel is zo mogelijk nog stupider. Het zal er voor zorgen dat er nog meer geld verdwijnt uit de economie. Daar heeft niemand baat bij.”