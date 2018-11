Waasmunster telt twee nieuwkomers in Gault & Millau: Bistro Tastu en De Verborgen Tuin Yannick De Spiegeleir

05 november 2018

17u45 5 Waasmunster Gault&Millau weet de kookkunsten van enkele Waasmunsterse chefs duidelijk te appreciëren. Naast vaste waarden Alex. en Roosenberg maken ook De Verborgen Tuin en Bistro Tastu hun intrede in de culinaire gids.

Strikt genomen is De Verborgen Tuin geen nieuwkomer in de Gault&Millau-gids. Chef Steven Van Snick en zijn partner Sara Gysels beslisten begin dit jaar om hun sterrenzaak te verhuizen van Geraardsbergen naar Waasmunster in het voormalige pand van La Cucina. Met 14 op 20 bevestigt Van Snick zijn resultaat van vorig jaar.

“Vooral de beginperiode na onze verhuis was niet gemakkelijk. Het duurt even voor de mensen je weten te vinden, maar intussen hebben we hier onze draai gevonden. Dit resultaat is daar een mooie bevestiging van. Al leven we met nog iets meer spanning toe naar de resultaten van Michelin: we willen ons ster graag handhaven.”

Overigens heeft Van Snick ook in Geraardsbergen nog steeds een zaak met vermelding in Gault & Millau. In juni opende hij op de voormalige locatie van De Verborgen Tuin, Brasserie Louis. Chef Fabrice Ouenjli roert er in de potten, maar Van Snick is eigenaar. Brasserie Louis behaalt 12 op 20. “Een vermelding die we niet hadden verwacht. Mooi meegenomen dus”, reageert Van Snick.

Een andere opvallende nieuwe naam uit Waasmunster is Bistro Tastu. Met haar 22 lentes is Ilona Van Gaeveren ongetwijfeld één van de jongste cheffen die een vermelding krijgt in de gids. Tastu scoort 12 op 20. “We zijn slechts tien maanden open. Dus ik ben zeker trots dat Tastu al een vermelding krijgt in de Gault & Millau. De belangrijkste graadmeter zijn echter onze bezoekers.” Gerechtjes om te delen, vormen het handelsmerk van de jonge chef. “Share food, share memories is onze slogan. Op die weg willen we verder inslaan om de komende jaren onze grenzen nog verder te verleggen.”