Waasmunstenaars tonen Warm Hart voor Stichting Alzheimer Onderzoek Yannick De Spiegeleir

13 december 2018

In gemeenschapscentrum Hoogendonck kan je in het kader van de Warmste Week komende zaterdag gaan kijken naar een muzikaal theater ten voordele van Stichting Alzheimer Onderzoek en vzw Lia dat zich inzet voor opvang van kinderen uit probleemgezinnen. 70 lokale artiesten tussen 12 en 75 jaar oud brengen een spektakel met een variatie van zang, dans, kungfu, rope-skipping en tai-chi. De organisatoren van ‘Warm Hart’ zijn Geert Vernimmen in samenwerking met de vzw Edmond Verstraeten Kunstschilder en vzw het Natuuratelier.

Tickets voor aanstaande zaterdag kosten 15 euro. Voor meer informatie kan je contact opnemen via hoogendonckwarmhart@gmail.com of 052/46.13.43.

Afgelopen weekend was er in de kerk van Sombeke ook al een moderne adaptatie te bewonderen van ‘Peter en de wolf’ gebracht door pianist Thor Rzoska en leerlingen van de Kunstacademie Ter Beuken. In totaal vonden 190 mensen de weg naar de kerk. Ter plaatse waren ook sneeuwlandschappen te bewonderen die geschilderd werden door Edmond Verstraeten.