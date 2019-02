Waardebonnen Ondernemend Waasmunster 2018 nog even geldig Yannick De Spiegeleir

17 februari 2019

12u42 0

De nieuwe waardebonnen van Ondernemend Waasmunster zijn sinds 1 januari 2019 beschikbaar en zijn geldig tot 2022. Ook de oude waardebonnen met vervaldag 31 december 2018 blijven door omstandigheden nog geldig tot uiterlijk 31 maart 2019.

De bonnen hebben een waarde van 5 of 10 euro. Je kan er mee betalen in een 80-tal handelszaken in Waasmunster. De lijst van handelaars is beschikbaar via www.waasmunster.com en www.facebook.com/ondernemendwaasmunster.