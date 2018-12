Vzw Durme toont zich voorstander van Sigmaplan en Potpolder IV in Waasmunster Yannick De Spiegeleir

11 december 2018

18u39 0 Waasmunster Natuurvereniging vzw Durme maakt via een persbericht duidelijk dat ze volledig achter het Sigmaplan en de ontwikkeling van Potpolder IV in Waasmunster staat.

“Recent verschenen in de lokale pers negatieve reacties tegen het Sigmaplan en Potpolder IV in Waasmunster, waarbij zelfs personen die nooit meewerkten aan natuuronderzoeken ten onrechte en ongefundeerd paniek gingen zaaien dat het leefgebied van een beverfamilie en de broedplaats voor ijsvogels en diverse uilensoorten bedreigd zou worden”, klinkt het.

De natuurvereniging vzw Durme die in de Durmemeersen tussen E17-brug en de brug van Waasmunster zorgt voor het beheer van 41 ha reservaatgronden en hier al bijna 50 jaar de natuurwaarden in dossiers en publicaties verwerkte, wil dit krachtig tegenspreken. “We willen een positief signaal geven over de geplande werken”, aldus de natuurvereniging.

Vzw Durme ontkent niet dat er tijdens de werken tijdelijk “enige verstoring” kan ontstaan. “Dit weegt niet op tegen de positieve gevolgen op lange termijn doordat een gunstiger biotoop voor bijvoorbeeld bevers en ijsvogels zal ontstaan. Voor uilen zal er niets belangrijk wijzigen. De niet te vermijden kapping van bomen in de rand van de plassen bij Ten Rijen is nodig om daar de nieuwe dijk aan te leggen. Hiervoor is boscompensatie voorzien.”

De natuurvereniging onderstreept daarnaast dat het Sigmaplan niet enkel een beveiliging vormt tegen overstroming bij stormvloed. “Het is ook het grootst mogelijke natuurontwikkelingsproject in de Durmevallei met de aanleg van grote zoetwaterschorren en een gunstig beheer voor tal van vochtige valleigronden.”