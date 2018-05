VVV Toerisme klaar voor zomer vol uitstappen 04 mei 2018

De vrijwilligers van de adviesraad voor Toerisme van Waasmunster en VVV Toerisme Waasmunster hebben samen met de dienst toerisme hun zomerprogramma voorgesteld. Op het programma staan onder meer de jaarlijkse fietszoektocht die langs een deel van de Miraroute loopt. De woensdagavonden in juli en augustus zijn gevulde met interessante uitstappen met op 4 juli een bezoek aan de vele kapelletjes in Waasmunster en op 18 juli verhalen van helden uit WO I op de begraafplaats en op 15 augustus een fietstocht langs de Sigmawerken. Meer info via www.vvvwaasmunster.be.





