Vrouw van slachtoffer: "De strafmaat? Maakt niet uit, wij willen deze zaak gewoon afsluiten" Veel onduidelijkheid rond deskundigenverslag dodelijk ongeval tijdens proces Koen Baten

25 januari 2019

10u43 5

Mark V. uit Merelbeke staat in de politierechtbank van Dendermonde terecht voor het dodelijke ongeval op de N446 in Waasmunster waar fietser Jan de Paepe (42) uit Zele het leven liet. Er is echter heel wat discussie over het expertiseverslag, waardoor de expert zelf wordt uitgenodigd in de rechtbank. “Voor ons maakt de strafmaat niet zoveel uit, wij willen deze zaak gewoon afsluiten", zegt Kelly Cogen, vrouw van het slachtoffer.

Het zware ongeval gebeurde op 22 september 2016 aan het kruispunt met de Rodendries en de N446 in Waasmunster. Omstreeks 8 uur ‘s morgens reed Jan met zijn fiets op de Rodendries toen hij de N446 wou dwarsen om naar zijn werk te rijden. Marc V. kwam op dat moment met zijn vrachtwagen vanuit Waasmunster en reed richting Hamme. Tussen beide partijen was er oogcontact toen Jan de baan begon te dwarsen. De vrachtwagenchauffeur kon niet meer tijdig remmen en Jan overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Voor de zus van Jan en zijn vrouw beschouwen de behandeling van de zaak als een belangrijk deel in het verwerkingsproces. “Het is bijzonder moeilijk voor ons. Jan is er niet meer, en dus zijn wij hier om hem te verdedigen", klinkt het. “De snelheid van de vrachtwagen was te hoog, dat werd ons meermaals gezegd en staat ook zo in het verslag. Maar uiteindelijk zullen we ons neerleggen bij het vonnis van de zaak, wat de uitkomst ook moge zijn. We hopen snel het licht aan het einde van de tunnel te zien”, aldus Kelly.

Dat licht is er op dit moment nog niet. De verdediging van de beklaagde en het Openbaar Ministerie verschillen van mening over het deskundigenverslag. De twee versies die werden opgesteld, verschillen sterk. “In het verslag werden suggesties gemaakt die bijzonder subjectief waren", aldus Dries Tanghe van het OM.

“Het is bewezen dat de vrachtwagenchauffeur zijn snelheid optrok naar 65 kilometer per uur terwijl er slechts 50 was toegelaten. Dit is voor mij een doorslaggevend argument. Alle andere speculaties nemen we niet mee. Hij had zich aan de snelheid moeten houden, dan was dit dramatisch ongeval nooit gebeurd", aldus Tanghe. Het Openbaar Ministerie vroeg een gevangenisstraf van zes maanden, een geldboete en een rijverbod van een jaar met alle examens.

De advocaten van de verdediging baseren zich op het eerste verslag. “Daar maakt de expert melding van oortjes die de fietser mogelijk droeg en dat het ongeval te vermijden was als hij gewacht had en voorrang had verleend”, klinkt het. Na het eerste verslag werd er gevraagd aan de expert om de subjectieve meldingen aan de kant te zetten en zich te baseren op remafstand en de gevoerde snelheid, iets waar de verdediging het moeilijk mee had. “Er is zoveel twijfel over het verslag, dat we misschien de expert moeten oproepen”, klonk het.

Politierechter Peter D'hondt ging hier op in. “Maar ik wil wel even duidelijk zeggen dat het niet de bedoeling was om daar al de snelheid op te trekken", aldus D’hondt. De zaak wordt verder behandeld op 15 februari, wanneer ook de expert verhoord zal worden.